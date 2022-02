Musik-Salon zum 70. Geburtstag von Wolfgang Rihm : „Das ist unglaublich gut“

Der weltbekannte Komponist Wolfgang Rihm, hier bei Proben zu seiner „Séraphine-Symphonie“ bei den Musiktagen Donaueschingen, wird am 13. März 70 Jahre alt. Im Saarbrücker Theater im Viertel wird das mit einem ambitionierten Musik-Salon gefeiert. Foto: dpa/Rolf Haid

Saarbrücken Wolfgang Rihm ist einer bekanntesten zeitgenössischen Komponisten und einer der meist gespielten. Am Sonntag, 13. März, wird er 70 Jahre alt. Das wird auch in Saarbrücken gefeiert. Im monatlichen Musik-Salon im Theater im Viertel huldigen Ralf Peter, Thomas Layes und die Sängerin Astrid Hensler dem Karlsruher Musiker.

„Wolfgang Rihm ist der weltweit meist gespielte Musiker, der noch lebt“, sagt Ralf Peter. Der Saarbrücker Tenor veranstaltet gemeinsam mit seinem musikalischen Partner, dem Pianisten Thomas Layes, die monatlichen Musik-Salons im Theater im Viertel am Landwehrplatz. Ehrensache, dass der Salon im März dem Karlsruher Star-Komponisten gewidmet wird.

Und der findet auch noch exakt am Tag des 70. Geburtstags statt, am Sonntag, 13. März, wie immer um 17 Uhr. Auf dem PRogramm stehen natürlich ausschließlich Werke vom Meister selbst.

„Thomas Layes hat mal einen Liedkurs bei Rihm begleitet und hat in dem Workshop einen guten Einblick in dessen musikalisches Denken bekommen“, meint Peter. Auch er selbst, erzählt er, hat Rihm persönlich kennengelernt, als er zusammen mit Claudia Kemmerer in Karlsruhe eine Komposition von dessen aus Saarbrücken stammendem Schüler Jakob Raab aufführte. „Er hat uns sehr beglückwünscht“, erzählt er stolz.