Lesereihe im Theater im Viertel „Tisch und Wasserglas“ und das Thema Zukunft

Jessy Schultheis erwarb in Bern sowohl den Bachelor als auch den Master of Arts im Fachbereich Theater, war danach von 2015 bis 2017 fest an der Badischen Landesbühne als Schauspielerin engagiert, danach in der Spielzeit 2017/2018 am „Überzwerg – Theater am Kästnerplatz“ in Saarbrücken. Seit 2018 ist Jessy Schultheis als freie Schauspielerin tätig: u. a. als Gastdarstellerin am Hessischen Landestheater Marburg, am Überzwerg in Saarbrücken und beim Theater Die Tonne in Reutlingen.