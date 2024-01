Galeriegespräch mit Till Neu Till Neu und sein „Glück zu Malen“: Galeriegespräch im KuBa

Im Rahmen seiner aktuellen Ausstellung „Das Glück zu Malen“ in der Galerie im KuBa am Eurobahnhof findet am Donnerstag, 18. Januar, 19 Uhr, ein Künstlergespräch statt. Kurator Andreas Bayer wird sich mit Till Neu über seine Kunst und die unterschiedlichen malerischen Konzepte unterhalten. Wie ist der Weg von gegenstandsfreier Malerei zur Darstellung von Weltwirklichkeiten, ab wann und in welcher Form finden ungegenständliche Komposition und Realitätsfragmente zueinander? Können unterschiedliche malerische Konzepte unabhängig voneinander bestehen, ohne sich zu beeinflussen – spielt die Erzählung im Spektrum von sinnlicher Wahrnehmung und bildlicher Fiktion? Das sind so die Fragen, die an diesem Abend diskutiert werden sollen.