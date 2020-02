Hochwassergefahr : Newsticker: Sperrung der Saarbrücker Stadtautobahn droht

Um 11 Uhr hatte die Saar bei St. Arnual eine Höhe von 3,11 Metern erreicht – für die Stadtautobahn wird es bei 3,80 Metern kritisch. Hier eine Aufnahme der Wassermassen an der Wilhelm-Heinrich-Brücke. Foto: Tobias Fuchs

Saarbrücken Nach starken Regenfällen besteht in Saarbrücken derzeit Hochwassergefahr – es droht die Sperrung der Stadtautobahn A 620. Auch in anderen Teilen des Landes steigen die Wasserstände.

Es hatte sich angekündigt: Nach den Schauern am vergangenen Samstag war beim Hochwassermeldezentrum ein „größerer Anstieg“ im Einzugsgebiet der Saar zu Wochenbeginn erwartet worden. Am Montag um 11 Uhr lag der Pegel in St. Arnual bei 3,10 Metern – für die Stadtautobahn kritisch wird es bei 3,80 Metern.