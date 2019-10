Insolventes Tourismus-Unternehmen : Saarbrücker Reisebüro überklebt Thomas Cook

Über dem Reisebüro am St. Johanner Markt stand früher in großen gelben Buchstuben Thomas Cook. Jetzt sieht man nur noch eine weiße Plane.

Saarbrücken Auch andere Läden in der Stadt lassen bei sich das insolvente Reiseunternehmen aus dem Blickfeld verschwinden.

Mitten auf dem St. Johanner Markt in Saarbrücken leuchtete vor einer Woche noch die gelbe Schrift von Thomas Cook. Das Touristikunternehmen hatte vor rund zwei Wochen überraschend Insolvenz angemeldet. Der Namenszug sollte die Kunden in das Reisebüro von Thomas Beigott locken. Jetzt hat der Büroleiter das Logo mit weißer Plane abgehängt: Thomas Cook soll man nicht mehr lesen können.

„Es ist mir emotional schwer gefallen, das abzuhängen. Ich kenne ja die Leute die dahinterstehen und die können nichts dafür“, sagt Beigott. Sein Reisebüro ist Franchise-Partner des Reiseriesen und wollte von der starken Marke profitieren. Kunden konnten in seinem Büro zwar Produkte von allen Reiseanbietern wählen, das Augenmerk lag aber vor allem auf Thomas-Cook-Produkten.

Als Franchisenehmer mussten auch wir uns von der Marke Thomas Cook lösen“, steht jetzt an der Eingangstür. In Zukunft werde das Reisebüro wieder unter der Eigenmarke „happy world tours“ geführt.

Neben dem Franchise gibt es noch drei weitere Reisebüros in Saarbrücken und Dudweiler. Im Gegensatz zu Beigotts Geschäft sind sie fest mit der Marke verbunden und können sich deswegen nicht so einfach von ihr lösen. Doch auch sie distanzieren sich scheinbar vom Namen: Mitarbeiter sind am Telefon dazu angehalten, sich nur mit „Ihr Reisebüro mit Herz“ zu melden.