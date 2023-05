Thomas Altpeter liest im Theater im Viertel Bei Thomas Altpeter gibt es noch Wörter wie „schilficht“

Saarbrücken · Jahrzehnte lang prägte er die Saarbrücker Kulturszene durch seine Arbeit im Kulturamt. Seit Thomas Altpeter in Rente ist, schreibt er. Und zwar so viel, dass er just im Theater im Viertel bereits sein zweites Buchprojekt vorstellte. In dem er sich wieder innig um eine deutsche Sprache kümmert, die mancher wahrscheinlich so noch nie gehört hat.

08.05.2023, 16:49 Uhr

Thomas Altpeter bei seiner Lesung im Theater im Viertel. Im Hintergrund ist eine seiner Illustrationen zu sehen. Foto: Krämer/Kerstin Krämer

Von Kerstin Krämer