Ein Saarbrücker tourt mit dem Fahrrad durch 20 Länder : Theos nächstes Etappenziel ist der Iran

Judith und Theo, seit 2012 ein Paar, leben in Alt-Saarbrücken. Informatiker Theo, der eigentlich Fabian Theobald heißt, 44, war zuletzt Projektmanager in der Veranstaltungsbranche. Er startete am 1. März nach Vietnam: 20 Länder und 20 000 Kilometer in zwölf Monaten mit dem Fahrrad. Dabei ist er Klimabotschafter für German Zero. Judith Rachel, 39, arbeitet als Dozentin und Coach. Da sie ständig Fernweh und Abenteuerlust verspürt, hat sie Theo ermutigt und will die Zeit für eigene Reisen nutzen. Judith verbindet in ihrem „Protokoll einer Daheimgebliebenen“ seine Reiseerlebnisse mit ihrer eigenen Perspektive.

