Protokoll einer Daheimgebliebenen : Goldgräber-Stimmung im Wilden Osten

Erbil 20 Länder und 20 000 Kilometer in einem Jahr: Fabian Theobald hat Großes vor. Seine Partnerin Judith Rachel berichtet darüber.

Vor allem aber treffen auch in Erbil die buntesten Gestalten aus den verschiedensten Regionen, nicht gerade des Universums, wohl aber der Welt, zusammen. In der Stadt sind Kurden, Araber, Armenier, Azerbaidjaner, Turkmenen und Assyrer heimisch; Menschen aus Nepal, Bangladesh und den Philippinen suchen ihr Glück; hochbezahlte Mitarbeiter von Nichtregierungsorganisationen (NGO) und Unternehmer aus Europa und den USA kurbeln mit ihren Dollars die Wirtschaft an. „Iraqi Kurdistan übt einen unglaublichen Sog auf alle aus, die hier leben und arbeiten“, berichtet Theo „Auch ich, als einer der wenigen westlichen Touristen, kann mich dem nur schwer entziehen.“ In der „German Bar“, bei Kasslern mit Püree und Sauerkraut, lernte er einen Deutschen kennen, der jahrelang für das saarländische Festival Rocco del Schlacco gearbeitet hat, bevor es ihn nach Erbil verschlug; Handelsvertreter, Übersetzer und Ex-Soldaten; eine holländische Unternehmerin, Ende 50, die sich auf Catering für die US-Armee spezialisiert hat. „Goldgräberstimmung“, beschreibt Theo die Atmosphäre und nennt Kurdistan den „Wilden Osten“.

Die westlichen Ausländer, mit ihren Spesenkonten, bringen auch Erbils Clubkultur zum Blühen. Theo ließ sich ins Luxushochhaus Empire lotsen, wo in „The Vinery Wine Bar“ das Geschirr mit Trinkwasser aus der Flasche, statt mit Leitungswasser gewaschen wird. Ein Hotelmanager, mit dem er ins Gespräch kam, bezahlte ihm am Ende des Abends die Rechnung und sprach eine weitere Einladung aus: Der Radabenteurer verbrachte daraufhin eine Nacht, kostenlos und all-Inclusive, im Fünf-Sterne-Hotel. Im Gegenzug ist er jetzt Teil eines kleinen Imagevideos, in dem er sein Fahrrad neben der Drehtür des Hotels abstellt und am Pool einen Eiskaffee schlürft. Etwas unrealistisch, dass er das Fahrrad im Video nicht abschließt, merkte ich an. „Das Fahrrad stand genau so da, auch in der Nacht“, war die Antwort. „Um das Hotel war eine 5 Meter hohe Mauer und private security mit AK47.“ Überhaupt seien, Militär und Waffen ein alltäglicher Anblick in Erbil. „Sicherheit ist ein großes Ding“, stellt Theo fest. Der geplante Ausflug in ein Jesidendorf fiel dann auch aus, weil die zwei neuen einheimischen Bekannten, die ihn dorthin mitnehmen wollten, die Lage für zu unsicher hielten. Stattdessen fuhren sie mit ihm in die Berge, zu einem beliebten Ausflugsziel, den Geli Ali Bag und Bekhal-Wasserfällen. Durch die Autofahrt konnte er abschätzen, wie er mit dem Fahrrad über das Zāgros-Gebirge in den Iran fahren kann. Nach 10 Tagen in Erbil, hat Theo jetzt sein Visum in der Tasche und fährt weiter, um dem Sog zu entkommen.