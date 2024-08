Eine Kultur-Frau mit vielen Talenten Theaterregisseurin bringt Disney auf die Bühne

Heute ist die bei Saarlouis aufgewachsene Kulturschaffende selbständig mit ihrem Kulturunternehmen Kaleidoskopia. Was schier unmöglich erscheint: Theobald stellt neben kleineren Projekten ein bis zwei richtig große Produktionen pro Jahr auf die Beine. Und dabei kommen eben immer wieder mal neue Talente auf die Bühne. In Kürze wird viermal die große Disney-Gala „Once Upon a Dream“ aufgeführt: Am 6. September in der Stadthalle Merzig, am 15. September im Saalbau St. Wendel und am 28. und 29. September im Haus für Kultur in Hülzweiler. Das bedeutet, außer bei der letzten Aufführung: Das Bühnenbild transportieren und neu aufbauen, alles justieren und das Orchester neu verkabeln. „Das ist immer ein riesiger logistischer Aufwand.“