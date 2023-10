Neues Kinderstück beim Theater Überzwerg Neues Kinderstück bei den Überzwergen: „Die Arbeit an dieser Produktion hat uns alle sehr froh und glücklich gemacht“

Saarbrücken · Ein ganz frisches, außergewöhnliches Theaterstück für kleine Kinder, eine Art Hamlet für Denk-Anfänger, gibt es beim Theater Überzwerg. Am Sonntag hat „Der Bär, der nicht da war“ Premiere. Theaterchefin Stefanie Rolser erklärt, was das Besondere an diesem Stück ist.

24.10.2023, 15:41 Uhr

Reinhold Rolser als Bär und Eva Coenen als Feuersalamander im wundersamen Wald – zusammen mit diversen Overhead-Projektoren am Bären-Kratzbaum und Ausstatterin Dorota Wünsch (in Grün), die ebenfalls mitspielt. Foto: Krämer/KERSTIN KRAEMER

Von Kerstin Krämer

Für ihre neue Inszenierung hat Stephanie Rolser, künstlerische Leiterin der Überzwerge, ihr Team „im Wald ausgesetzt“. Um auf einem Stein zu sitzen und zu hören, wie Stille klingt. Oder etwas zu finden, was schöner ist als 38.