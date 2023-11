Adventslesungen im Kindertheater Es gibt wieder Adventslesungen bei den Überzwergen

Man wird sich wohl beeilen müssen, wenn man dabei sein will: Die Adventslesungen bei den Überzwergen sind seit Jahren sehr beliebt, und die Stammgäste reservieren oft früh. Was kein Wunder ist, bekommt man doch an den vier Advents-Samstagen ein ganzes Füllhorn voll Kultur und Beisinnlichkeit serviert. Schauspielerinnen und Schauspieler lesen, es gibt Live-Musik, Glühwein und Kinderpunsch, und als Clou zeichnet jeweils ein Künstler, eine Künstlerin live zum Geschehen – und das Bild wird am Ende für einen guten Zweck versteigert. In diesem Jahr geht der Erlös an das Kinderbildungszentrum Malstatt.