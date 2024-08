Auftakt der neuen Chansonreihe im Theater im Viertel „Ziemlich beste Chansons“: Auftakt mit „roten Wörtern“ und harten Müttern

Der Titel ist schon mal gelungen: „Ziemlich beste Chansons“ heißt die neue Reihe, mit der das Theater im Viertel (TiV) regelmäßig französische Chanson-Interpretinnen und -Interpreten in Saarbrücken vorstellen will. Regelmäßig bedeutet einmal pro Monat und das bis mindestens April des nächsten Jahres. „Sowas hat es in Saarbrücken lange nicht mehr gegeben“, schwärmte der Chanson-Radiojournalist Gerd Heger, als er im TiV die Auftaktveranstaltung moderierte, und lobte das Theater für seinen Mut.