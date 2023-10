Das Theater im Viertel präsentiert... Theater im Viertel: Ein Programm-Angebot, so bunt wie Herbstlaub

Leider wieder viel zu aktuell ist das Programm „Ihr Lieben, allzu weit Entfernten“, das am Mittwoch, 15. November, um 11.30 Uhr (schultaugliche Zeit!) und 16 Uhr zu erleben ist. Christina Manami Münster-Domke liest Briefe von Louise Jacobson an ihre Familie 1942–1943. Am Klavier begleitet wird sie von Thorsten Gand. Bei diesem, vom Bund geförderten Programm, ist der Eintritt frei, aber eine Reservierung erforderlich. Am 31. August 1942 wird die siebzehnjährige Louise Jacobson in Paris verhaftet, weil sie keinen Judenstern trägt. Am 13. Februar 1943 wird sie nach Auschwitz deportiert und dort gleich nach ihrer Ankunft in die Gaskammer geschickt, weil sie sich als Schülerin ausgibt. Ihre Briefe an die Schwester, den Vater und die Schulfreundinnen, die gerade ihr Abitur machen, sind Zeitzeugnisse, die man heute gar nicht oft genug vorlesen kann.