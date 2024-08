Die neue Saison im Theater im Viertel „Ziemlich beste Chansons“: Das TiV macht’s Französisch und hat auch sonst viel zu bieten

Info

Ziemlich beste Chansons“ heißt es ab sofort einmal im Monat im Theater im Viertel. Auftakt ist mit einem Dreifach-Konzert am Sonntag, 25. August. Um 15 Uhr spielt Khôl, um 16.15 Ur Laurence Becker und um 17.30 Uhr Jean Louis Apprederis.

Die folgenden Konzerte sind am 2. Oktober mit Gwen Soli & Monsieur G. und am 20. November Sebka. Im Dezember findet wegen vieler Weihnachtstermine kein Chanson statt. Am 19. Januar gastiert Barbara Zimmer. Im Februar ist kein „Ziemlich beste Chansons“-Konzert, dafür im März zwei – am 16. März Camile Lailly und am 27. März Alcaz. Am 9. April gastiert Emanuelle Mei Tang. Infos und Karten unter www.dastiv.de