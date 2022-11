Weihnachts-Special und einige Premieren im Theater im Viertel : Oh du Fröhliche und andere Geschenke im TiV

Der neue Vorstand des Theaters im Viertel wurde gerade erst gewählt. Die Führungsspitze hat sich damit deutlich verjüngt: 1. Vorsitzende bleibt Jutta Roth (stehend links), auch Anja Breyer-Hahn (stehend rechts) ist schon länger dabei. Neu im Vorstand sind Markus Brixius (49, stehend Mitte), Meike Degand (44, sitzend, rechts) und Tine Münster-Domke (47, sitzend links). Foto: Zippo Zimmermann

Saarbrücken Die Erneuerung im Theater im Viertel schreitet voran. Gerade wurde ein neuer Vorstand gewählt. Ein Generationenwechsel, denn die meisten sind jetzt Mitte, Ende 40. Und die neue künstlerische Leiterin Katharina Molitor bemüht sich, auch bei Publikum und Künstlern um neue Gesichter.

Es weihnachtet sehr im Theater im Viertel in diesem Jahr. Und das nicht nur, weil das ganze Team voller Hoffnung ist, noch Heiligabend gute Gaben von der Stadt Saarbrücken zu bekommen. Sie hoffen ganz fest darauf, dass es endlich eine feste institutionelle Förderung für das kleine Theater am Landwehrplatz geben wird. Das entscheidet sich noch vor dem Fest im Stadtrat, und alle beten, dass das Päckchen unterm Baum nicht leer bleiben möge.

Aber es weihnachtet auch künstlerisch in dem kleinen Theater am Landwehrplatz. Denn an den vier Adventssonntagen hat die neue künstlerische Leiterin Katharina Molitor ein nachmittägliches weihnachtliches Programm geplant, einen Familiensonntag mit „Gedichten, Geschichten und Musik“, sagt sie beim SZ-Besuch.

Info Premieren und mehr im TiV Die kommenden Wochen bieten einiges im Theater im Viertel am Landwehrplatz. Heute, 8. November, bereits gibt es einen Lieder- und Gedichtabend „Kriegstreiben“, den der im letzten Jahr verstorbene frühere künstlerische Leiter des TiV, Dieter Desgranges, noch konzipierte. Am 27. November, 17 Uhr, ist der erste Abend des neuen Advents-Zyklus für Menschen jeden Alters. An denn vier Adventssonntagen gibt es zur gleichen Stunde Musik und Texte. Eine Premiere steht am 2. Dezember an: „Jeden Morgen sterben. Eine Auseinandersetzung mit der Zeitkrise des modernen Menschen und der Zeit an sich“ mit Manuel Franz, Mila Thonett, Manuel Krass und Daniel Weber, sowie einer Videoinstallation von François Schwamborn. Ein paar Tage später ist die nächste Premiere. Am 10. Dezember, 10.30 Uhr, spielt das junge Theater Talomini „Gem_Einsam“, ein Musiktheater über das Zusammen- und Alleinsein für die ganze Familie. Am selben Tag findet ab 14 Uhr ein Kunsthandwerkerinnen-Markt statt. Am 17. Dezember, 19.30 Uhr, ist der Christmas Jazz für die Ukraine. Und am 20. Dezember, 19.30 Uhr, steht ein TiV-Klassiker auf dem Spielplan: „Maria und Josef“ von Peter Turrini. Das vollständige TiV-Programm findet man unter www.dastiv.de

Jeder Adventssonntag ist einem anderen weihnachtlichen Thema gewidmet: „Der Baum“, „Der Schnee“, „Das Licht“ und „Die Gaben“. Gesungen, gesprochen und gespielt wird von Nachwuchsdarstellern, „jungen Leuten, die es erst zu entdecken gilt“, sagt Molitor. Nur den ersten Termin am 27. November wird ein ziemlich bekannter Profi gestalten: Staatstheater-Sänger Stefan Röttig. Der ist nämlich auch noch der Ehemann der neuen TiV-Chefin. So eine Verbindung muss frau natürlich ausnutzen.

Auch ansonsten nutzt die neue Chefin ganz gern die Drähte, die sie schon gespannt hat. Sie hat schon in der Hochschule für Musik mit Studierenden gearbeitet. Jetzt konzipiert sie mit jungen Musikstudierenden Jazz-Reihen und Opern-Matineen. Sie hat schon mit Schulen gearbeitet, auch diese Kontakte werden genutzt.

Seit etwas über zwei Monaten läuft die erste Saison der neuen Chefin, und es sei „sehr schön angelaufen“, sagt Katharina Molitor. Die Produktionen der freie Szene waren erfolgreich, und auch ihr eigenes Stück, „Kassandra 2022“, erlebte unter anderem gut besuchte Schulvorstellungen. „Da gab es nach den Vorstellungen auch gute Gespräche“. Denn das ist eines der vielen Ziele der neuen Chefin: Sie will die Schulen mit ins Boot holen, will quasi von ganz unten ansetzen beim Heranziehen des Publikums fürs TiV von morgen. Also bietet sie vermehrt Vormittagstermine für Schulen an.

Katharina Molitor gestaltet ihre erste Saison im Theater im Viertel. Foto: Iris Maria Maurer

Junge Menschen versucht sie auch über engere Zusammenarbeit mit der Hochschule für Musik anzuziehen. Studierende gestalten Jazz-Abende und Opern-Matineen und zum Beispiel am 17. Dezember ein Benefizkonzert für die Ukraine. Nicht zuletzt mit ihrem Spielzeit-Motto fischt Molitor nach jungen Menschen, die ihr Leben (hoffentlich) noch vor sich haben: „Offene Zukunft?!?“ heißt das Leitthema der Spielzeit 2022/23, und es stellt die ganze Saison unter die Frage, was aus der Welt der Menschen werden soll.

Dieses Motto wird besonders in einer neuen Lese-Reihe gepflegt, „Tisch und Wasserglas“ heißt sie. Die Reihe findet auch in Zusammenarbeit mit Fridays for Future statt, und es werden alle paar Wochen entweder Autoren und Autorinnen eingeladen oder es wird ein zum Thema passendes Buch vorgestellt und diskutiert. So wird am 15. Januar um 11 Uhr die Schauspielerin Eva Kammigan aus Daniel Defoes „Robinson Crusoe“ lesen. Ein Buch, das sich trefflich eignet, um grundsätzliche Fragen zu stellen: Was braucht man wirklich als Mensch?

Eine Antwort wird hoffentlich auch nach all den Corona-Verwerfungen heißen: Kultur. Denn auch im TiV spürt man die Probleme, die aktuell überall in der Branche diskutiert werden, erfährt man beim SZ-Besuch der TiVler. Das Publikum ist zögerlicher, und man legt sich nicht mehr langfristig fest. „Die Zurückhaltung beim Vorverkauf ist ein nationales Problem“, sagt Markus Brixius, der neu im TiV-Vorstand ist. Und ergänzt: „Die Leute überlegen länger, ob sie Geld ausgeben“.

Dass weniger Karten im Vorverkauf weggehen, weil die Menschen erstmal abwarten, ob die Veranstaltung nicht doch wieder abgesagt wird, ist auch aus anderen Gründen ein Problem, hat Katharina Molitor festgestellt. „Die Spontanität hat da Schattenseiten. Denn wer vorher eine Karte gekauft hat, rafft sich abends eher auf, auch wirklich ins Theater zu gehen“. Will heißen: Spontan kann es sein, dass der Sog des Sofas stärker ist.