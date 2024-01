Performance im Saarländischen Künstlerhaus Im Künstlerhaus: „The healing.the voice“, Kunst mit der Stimme

Aber darüber hinaus gibt es am Freitag, 2. Februar, 18 Uhr, eine Performance mit dem Titel „The healing. the voice". In der Solosoundperformance öffnet Hannah-Sofie Schäfer einen Klangraum, den die Künstlerin durch ihre Stimmen erzeugt. Sich selbst befragend singt sie sich durch Heilungsprozesse und stellt aktuelle Ideale in Frage.