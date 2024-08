Nur für kurze Zeit Plötzlich doppelt so viele Schnellzüge zwischen Saarbrücken und Paris – das ist der Grund

Seit einigen Jahren bestehen bereits durchgängige Schnellzug-Verbindungen zwischen Saarbrücken und Paris. Binnen knapp zwei Stunden geht’s von der Saar an die Seine. Das Angebot wird jetzt kurzfristig verdoppelt. So sind wochentags jeweils acht ICE/TGV-Fahrten zwischen den beiden Städten geplant – vier in jede Richtung. Samstags kommen Reisende vom und ins Saarland auf jeweils sechs Fahrten. Doch diese Neuerung ist nur von kurzer Dauer. Wie auch die direkte Anbindung ohne Umstieg nach Marseille ans Mittelmeer.