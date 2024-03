Vier Jahre Terminus in Saarbrücken Terminus: Hier gibt es Menü und Musik à la carte

Sein größter Erfolg? „Dass wir noch da sind“, sagt Geoffroy Muller. Es ist verhältnismäßig früh am Morgen für einen Kneipier. Im Terminus in der Bleichstraße hängt noch ein Hauch dieser leicht abgestandenen Luft, wie sie so typisch für leere Kneipen am Morgen ist. Der Betrieb beginnt hier erst am Nachmittag und geht bis in die Nacht.