Start der Terminvergabe : Tausende Saarländer haben sich bereits einen Impftermin gesichert

Die Impfungen starten an diesem Sonntag in mehreren Alten- und Pflegeheimen. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Saarbrücken Die Terminvergabe für Impfungen gegen die Covid-19-Erkrankung im Saarland ist am Donnerstagmittag mit einer regen Nachfrage gestartet.

Bereits eine Stunde nach Beginn der Anmeldungen waren alle Impf-Termine in den drei Impfzentren für Dezember und die erste Januar-Woche vergeben, also rund 5000. Pro Tag können in den Impfzentren zunächst 400 Menschen geimpft werden.

Wegen der vielen Anfragen über die Hotline (0681) 501-4422 hat das Gesundheitsministerium kurzfristig eine zweite Nummer geschaltet: (0800) 9991599.

Die Impfungen starten an diesem Sonntag in mehreren Alten- und Pflegeheimen. Die drei Impfzentren in Saarbrücken, Saarlouis und Neunkirchen werden am Montag ihren Betrieb aufnehmen. Impfen lassen können sich in den Zentren zunächst über 80-Jährige, Bewohner von Pflegeheimen, Mitarbeiter von ambulanten Pflegediensten und Pflegeheimen sowie Mitarbeiter auf Intensivstationen, Notaufnahmen, des Rettungsdienstes, von Impfzentren, Palliativ-Einrichtungen, der Onkologie und der Transplantationsmedizin. Sie brauchen zwingend einen Termin. Es werden zunächst Termine bis Mitte Februar vergeben.

Berechtigte können sich über die Telefonnummern (0681) 501-4422 bzw. (0800) 9991599 und über das Online-Buchungssystem unter www.impfen.saarland.de einen Termin geben lassen – genauer gesagt sogar zwei Termine, denn drei bis vier Wochen nach der ersten Impfungen folgt eine zweite.

Die Impfzentren haben anfangs montags bis samstags von 8 bis 15 Uhr geöffnet, am 31. Dezember und am 1. Januar von 9 bis 14 Uhr. Wer sich im Impfzentrum impfen lassen will, muss den Personalausweis mitringen, am besten auch den Impfausweis. Die Berufsgruppen, die sich impfen lassen dürfen, bekommen von ihrem Arbeitgeber außerdem einen Zahlencode, den sie im Impfzentrum vorzeigen müssen.

Gesundheitsstaatssekretär Stephan Kolling (CDU) sagte, man gehe davon aus, dass man mit den Impfungen beim Personenkreis mit der höchsten Prioritätsstufe bis Ende März/Anfang April fertig sein.