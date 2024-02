Tanzfestival Saar 2024 Im März haben Tanzfans wichtige Termine

Das Tanzfestival gastiert auch in Dillingen. Zwei Tänzerinnen und zwei Tänzer verhandeln hier am Mittwoch, 6. März, in der Choreografie von Célestine Hennermann verschiedene Familiensituationen und -konstellationen und gehen damit der zentralen Frage der (Familien-)Rolle des Vaters nach. Das Publikum erwartet in „Väter“ eine urbane Tanzperformance mit Elementen des Hip-Hop. Die Eintrittskarten für das Stück am Mittwoch, 6. März, um 18 Uhr in der Stadthalle Dillingen sind über Ticket Regional erhältlich.