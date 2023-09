Demo in Saarbrücken Tanzdemo in Saarbrücken für eine klimagerechte Zukunft

Im Anschluss an den Demonstrationszug lud Greenpeace Saar zu einem Fest am Staden, wo der Verein Weltveränderer veganes Essen und Getränke organisierte. Der Platz wurde vom Ulanen-Pavillon zur Verfügung gestellt. Fridays for Future Saarland und Students for Future Saar boten im Rahmen des Festes die Möglichkeit, Plakate für den Globalen Klimastreik zu malen, der am 15. September in Saarbrücken stattfinden soll. Bei Technomusik von unterschiedlichen DJ’s tanzten, diskutierten und arbeiteten die Aktivisten bis spät in den Abend.