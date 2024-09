Vor den Tagen der Bildenden Kunst in Saarbrücken Im Atelier 111 kann man gleich mehrere Kunstschaffende treffen

Seit über zwanzig Jahren organisiert das Kulturamt der Landeshauptstadt Saarbrücken die „Tage der Bildenden Kunst“. Für diese Veranstaltung, die traditionell am letzten Septemberwochenende stattfindet, gibt das Kulturamt eine Broschüre heraus, in der die knapp 100 Ateliers und Galerien aufgelistet sind, die an diesem Wochenende ihre Türen für Besucher geöffnet haben.