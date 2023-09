Tage der Bildenden Kunst am 23. und 24. September Das große Glück, von Kunst zu Kunst spazieren zu gehen

Saarbrücken · Für Menschen, die sich für Bildende Kunst begeistern, sind diese Tage ein Muss. Wenn am letzten September-Wochenende wieder überall in der Stadt Ateliers fürs Publikum geöffnet werden, sind sie in ihrem Element. Einer dieser Menschen ist Gabriele Andler. Sie ist seit Jahren ein Fan der Tage der Bildenden Kunst in Saarbrücken.

12.09.2023, 14:13 Uhr

Kunst-Freundinnen: Gabriele Andler (rechts) im Atelier von Annette Marx im Nauwieser Viertel. Sie durchstreift seit mindestens zehn Jahren regelmäßig bei den Tagen der Bildenden Kunst die offenen Ateliers. Ihre Spaziergänge beginnen oder enden aber stets bei Annette Marx. Foto: Iris Maria Maurer

Von Nicole Baronsky-Ottmann