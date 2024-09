Vor dem Tag des offenen Denkmals am 8. September Tag des offenen Denkmals 2024: Die (ur)alte Brücke und ihre Geschichte

Saarbrücken · Am Sonntag, 8. September, wird wieder der Tag des offenen Denkmals gefeiert. Unser kulturelles Erbe steht an diesem Tag im Fokus. Zu dem zählt auch die alte Brücke in Saarbrücken. Die ist bald 500 Jahre alt und hat schon viele Veränderungen erleben müssen und steht gerade wieder vor einer besonders großen.

03.09.2024 , 15:24 Uhr

Damals wurden sie eingegraben, heute sollen sie wieder sichtbar werden. Die Baustelle am Theatervorplatz im Mai 1938 vor der Abtragung und Einschüttung der Bögen auf St. Johanner Seite. Fotosammlung Hans Mildenberger Foto: Mildenberger/Fotosammlung Hans Mildenberger

Von Nicole Baronsky-Ottmann