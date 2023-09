Am 10. September ist Tag des offenen Denkmals Eisenbahn-Ausbesserungswerk Burbach: Eine besondere Führung zu einem besonderen Denkmal

Saarbrücken · Am Sonntag, 10. September, ist wieder Tag des offenen Denkmals. Ein paar engagierte Menschen setzen sich dafür ein, dass es dabei jedes Jahr etwas ganz Besonderes zu sehen gibt. In diesem Jahr bekommen Besucher exklusive Einblicke ins ehemalige Eisenbahn-Ausbesserungswerk in Burbach. Ein spannendes Stück Zeitgeschichte kann man da erfahren.

05.09.2023, 17:06 Uhr

Arno Schmitt war als sehr junger Mann Lehrling hier. Am Tag des offenen Denkmals wird er von seiner Lehrzeit als Elektriker Ende der 1950er-Jahre berichten. Foto: Arno Schmitt

Von Nicole Baronsky-Ottmann

Bereits seit dem Jahr 1993 findet der bundesweite Tag des offenen Denkmals statt, bei dem außergewöhnliche denkmalgeschützte Gebäude ihre Türen öffnen und Führungen angeboten werden. In diesem Jahr steht die Veranstaltung, die am Sonntag, 10. September stattfindet, unter dem Motto „Talent Monument“.