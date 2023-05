Fischbach Kinder pflanzen Moorbirke in Fischbach

Zum Tag des Baumes hatten am vergangenen Samstagnachmittag der Saarwaldverein Fischbach-Camphausen, die Kindertagesstätte Pusteblume, Bürgermeister Lutz Maurer sowie der Ortsvorsteher von Fischbach-Camphausen Marcus Jung eingeladen. Vor 35 Jahren wurde in der Waldparkanlage anlässlich dieses Tages zum ersten Mal ein Baum gepflanzt. Genau gegenüber im Bereich der Fußgängerbrücke zur Weiherstraße wurde jetzt mit dem diesjährigen Baumpaten, Regionalverbandsdirektor Peter Gillo, eine Moorbirke (Baum des Jahres 2023) gepflanzt. Bei den Liedbeiträgen der Kinder des Kindergartens und der Musiker des Saarwaldvereins ging es lustig und fröhlich zu. Eindrucksvoll konnten die zahlreichen Zuhörer und Besucher vernehmen, wie die Erzieherinnen die Kinder für die Themen Baum, Wald und Umwelt schon früh sensibilisieren. „Einen Baum zu pflanzen ist natürlich nur eine symbolische Geste“, meinte Bürgermeister Lutz Maurer. Wo weiterhin viele Bäume gefällt werden oder dem Borkenkäfer zum Opfer fallen, sei es aber umso wichtiger, gerade die Kinder frühzeitig über das wichtige Thema Umwelt und Umweltschutz aufzuklären, ergänzte Maurer. Im Anschluss an die Baumpflanzung gab es noch vor Ort ein Gratisgetränk für alle Erwachsenen, exklusiv serviert vom Ortsvorsteher Marcus Jung, der sich als Hauptorganisator der Aktion bei allen Helfern und Mitwirkenden bedankte. Während Regionaldirektor Peter Gillo in seiner kurzen Rede auf den hohen Wert des Waldes einging, vergnügten sich bereits viele Kinder mit gewagten Sprüngen in die Regenpfützen. Der Elternausschuss der Kita lud danach zu Kaffee und Kuchen in die Kita Pusteblume ein. Der Erlös geht in ein Projekt der Einrichtung.