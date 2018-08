Tag der offenen Tür im Waldorfkindergarten

Am Freitag, 1. September, gibt es von 15 Uhr bis 17 Uhr die Gelegenheit, Kindergarten und Kinderstube zu besichtigen. Der Tag bietet Gelegenheit zu intensiven Gesprächen und Informationen rund um die Waldorfeinrichtungen im Vorschulalter. Für Fragen zur Pädagogik, zum Tagesablauf, den Wartelisten sowie den Kosten stehen die Erzieherinnen gerne zur Verfügung. Begründet auf der Pädagogik Rudolf Steiners bieten Kindergarten und Kinderstube einen schützenden Rahmen, in dem das Kind sich entwickeln kann. Phantasieanregende und natürliche Materialien zum Spielen sowie musisch-künstlerische Erziehung unterstützen dabei. Das Essen wird in einer eigenen Küche frisch zubereitet und stammt aus biologischem Anbau. Die Betreuung der Kinder ist bis zum Nachmittag möglich.

Telefonische Anfragen unter (06898) 98 697-26.