Tag der Bibliotheken am 24. Oktober : Hier gibt es sogar Roboter und Speed-Dating

Zum Tag der Bibliotheken präsentiert die Stadtbibliothek jede Menge Spiele, nützliche, lehrreiche und welche, die einfach nur Spaß machen. Bibliotheksleiter Philipp Braun und Abteilungsleiterin Christine Ide-Schröder haben einige schon selbst ausprobiert. Foto: silvia Buss/Silvia Buss

Saarbrücken Wer lange nicht in der Saarbrücker Stadtbibliothek war, wird sich wundern, was es da mittlerweile alles gibt. Am Montag, 24. Oktober, wird der Tag der Bibliotheken gefeiert. Ein guter Anlass, sich mal im Gebäude am Regler-Platz umzuschauen. An diesem Tag gibt es hier nämlich den ganzen Mittag volles Programm und jede Menge Schnupperangebote.