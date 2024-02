Tag der Archive am 2. und 3. März Als im Saarland „gudd gess“ nur ein ferner Traum war

Der Verband deutscher Archivarinnen und Archivare e.V. (VdA) veranstaltet jedes Jahr bundesweit eine besondere Veranstaltung: den Tag der Archive. Er findet in diesem Jahr am 2. und 3. März statt. Und das Thema in diesem Jahr scheint perfekt fürs Saarland und sein Lebensmotto „Hauptsach gudd gess“. 2024 geht es bundesweit nämlich um „Essen und Trinken“. Aber im Stadtarchiv der Landeshauptstadt hat man sich dazu etwas ganz anderes ausgedacht.