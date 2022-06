Tag der Architektur 2022: Fördermaschinenhaus Göttelborn geöffnet : Wie ein Fördermaschinenhaus zum einmaligen Wohnobjekt mit außergewöhnlicher Aussicht wurde

So wohnt sicher sonst niemand im Saarland: Blick vom Balkon aufs Gelände der ehemaligen Grube. Foto: Iris Maria Maurer

Göttelborn Am letzten Juniwochenende findet bundesweit der Tag der Architektur statt. Auch im Saarland ist man mit von der Partie. Wer sich für Architektur interessiert oder vielleicht gerade selbst bauen will, hat an diesem Wochenende die Chance, gut gestaltete Gebäude oder Freianlagen zu besichtigen, die sonst nicht oder nur eingeschränkt zugänglich sind. Zwei besonders interessante Objekte im Regionalverband haben wir vorab besucht. Eines davon so außergewöhnlich, das es zukunftsweisend sein könnte.