SZ-Ältestenrat Sucht ist nicht nur Thema der jungen Menschen

Sucht und Alter – gleich zwei „Tabuthemen“ in der Gesellschaft, auf die Birgit Altmeier, Diplompsychologin und Projektleiterin des Projekts „Unabhängig im Alter“ beim Caritasverband Saarbrücken, aufmerksam machen will. Treffen diese beiden Themen aufeinander, so Altmaier, wird es oft sehr still in der Gesellschaft. In ihrer alltäglichen Arbeit in der Suchtberatung merke sie, dass Sucht aber keineswegs vor dem Alter Halt macht.