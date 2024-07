„Sulzbacher Salzmühle“ gerettet Chansonpreis gerettet: Die „Sulzbacher Salzmühle“ darf weitermahlen

Dagmar Günther, Vorsitzende des rührigen Sulzbacher Kunstvereins, liest die Saarbrücker Zeitung vom nächsten Tag gern schon am Abend vorher als E-Paper. Und so kam es, dass sie eine unruhige Nacht hatte, als sie vor knapp drei Wochen dort lesen musste, dass der Chanson- und Liedermacherwettbewerb um die „Sulzbacher Salzmühle“ vor dem Aus stand. Das Kulturamt der Stadt Sulzbach sei personell nicht in der Lage, die deutschlandweit einzigartige deutsch-französische Veranstaltung durchzuführen, hieß es da.