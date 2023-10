Suche nach Tätern läuft Nach Brandstiftung in Saarbrücker Mehrfamilienhaus – Staatsanwaltschaft setzt Belohnung aus

Das ist passiert: Am Sonntag, 11. Juli, brannte es gegen 1:30 Uhr, in einem Saarbrücker Wohn- und Geschäftshaus in der Trierer Straße 50. Zu dieser Zeit befanden sich 31 Menschen im Haus. Die Hitze und Rauchgase breiteten sich schnell im ganzen Haus aus, sodass die Menschen über Fenster flüchteten oder durch Polizei und Feuerwehr gerettet werden mussten.