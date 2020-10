Verdi ruft zum Warnstreik auf : Streiks im Saarland in Kliniken und Kitas

Saarbrücken Auszubildende in acht Krankenhäusern in der Verdi-Region Saar-Trier sind für Dienstag zum Streik aufgerufen. Das gab die Gewerkschaft am Montag bekannt.