Festival für den Gaumen : Von Nitroeis bis zum DMAX-BBQ: Street-Food-Festival im Saarbrücker Bürgerpark ist eröffnet

Saarbrücken Im Saarbrücker Bürgerpark hat heute das Street-Food-Festival begonnen. Mit dabei Nitroeis, argentinische Teigtaschen und ein BBQ, das vielen aus dem Fernsehen bekannt sein dürfte.

Bei Temperaturen um die 30 Grad eröffnete am Freitag das Street-Food-Festival im Bürgerpark, das unter dem Motto „Genießen und Entspannen“ steht. Besucher können das ganze Wochenende lang exotische Speisen aus aller Welt probieren. Das Angebot reicht von Senegalischen Fatayas (gefüllte Teigtaschen) am Stand von Awa, der Gewinnerin des deutschen Street Food Award 2021, bis zu Nitroeis, das mit Flüssigstickstoff hergestellt wird. Natürlich gibt es auch Getränke. An insgesamt 45 Ständen wird das Essen verschiedenster Länder und Kulturen präsentiert. Zu den Ausstellern gehört auch Sebastian Gauner, der Empanadas, die argentinischen Teigtaschen, anbietet. „Wir sind fast jedes Wochenende auf Festivals unterwegs. Ich freue mich auf das Wochenende, das Wetter wird gut und ich denke, es werden viele Menschen kommen.“