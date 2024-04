Umstrittene Namensgeber Straßennamen: Trier verbannte Hindenburg – warum Saarbrücken es bisher nicht tut

Am 1. Februar 2022 war es soweit. Nach jahrelanger Diskussion verschwand der Name des Generalfeldmarschalls und Reichspräsidenten Paul von Hindenburg von den Straßenschildern in Trier. Bereits im Juli 2020 hatte der Trierer Stadtrat die Umbenennung der Hindenburgstraße beschlossen. An ihre Stelle ist die Gerty-Spies-Straße getreten – benannt nach einer Holocaust-Überlebenden.