Dudweiler und Altenkessel : Stimmungsvolle Märkte machen Lust aufs Fest

Der Weihnachtsmarkt im Dudweiler Stadtpark lockte viele Besucher an. Für Kinder und Erwachsene wurde viel geboten. Foto: Heiko Lehmann

Dudweiler/Altenkessel Nach der langen Corona-Pause konnten Groß und Klein wieder die Weihnachtsmärkte genießen: In Dudweiler und Altenkessel roch es verführerisch nach Zimt, Glühwein und Apfelpunsch.

Der Männerchor Harmonie Dudweiler singt Weihnachtslieder, der Musikzug Dudweiler macht Musik und mehr als 1000 Menschen freuen sich über einen Dudweiler Stadtpark, der richtige Adventsstimmung verbreitete. Der 45. Dudweiler Weihnachtsmarkt war am Samstag ein großer Erfolg. „Wir freuen uns alle, dass wir uns in diesem Jahr endlich wieder zusammen auf Weihnachten einstimmen können. Hoffen wir, dass das auch in den kommenden Jahren so bleibt“, sagte der Dudweiler Bezirksbürgermeister Ralf-Peter Fritz (CDU), der zusammen mit Oberbürgermeister Uwe Conradt (CDU) und Sulzbachs Bürgermeister Michael Adam (CDU) den Weihnachtsmarkt eröffnete.

Die beiden Höhepunkte der Eröffnung waren aber die Dudweiler Weihnachtsengel Doris Kiefer und Emma Reichel. In Engelsgewändern mit Flügeln und zwei Schafen kamen die beiden auf die große Bühne und waren für Minuten das Fotomotiv schlechthin für die Besucher. „Ich mag das, ein Engel zu sein“, sagte die sechsjährige Emma Reichel und grinste. Die 22 Stände im Dudweiler Stadtpark hatten zu diesem Zeitpunkt längst geöffnet. Überall duftete es nach Zimt, Glühwein und Apfelpunsch. Getränke, die in Dudweiler übrigens zu „normalen“ Preisen angeboten wurden. Ein Apfelpunsch kostete 2,50 Euro.

Handwerker präsentierten ihre selbstgemachten Waren – darunter eine große Vielfalt an Weihnachtsdekoration. Auch der Verkehrsverein Dudweiler, der zusammen mit dem Stadtbezirk Dudweiler den 45. Weihnachtsmarkt organisierte, präsentierte sich an einem Stand. Bei der Kirchengemeinde St. Marien gab es ein Mitmach-Programm für Kinder. Unter Anleitung konnten die Kinder Krippenfiguren basteln und mit nach Hause nehmen. Andreas Hoffmann von der Kirchengemeinde baute seine große Krippe auf, die normalerweise bei ihm zu Hause im Wohnzimmer steht. „Wir haben uns bewusst dafür entschieden, dass wir an unserem Stand die Weihnachtsbotschaft – Christus, der Erlöser, ist auf die Welt gekommen – den Menschen vermitteln. An der Krippe habe ich mehr als ein Jahr gebastelt. Es hat viel Spaß gemacht“, meinte Hoffmann. Den Menschen gefiel das breite Angebot im Stadtpark und der Bezirksbürgermeister war begeistert. „Wir bedanken uns bei allen Standbetreibern, Akteuren, Vereinen und anderen Menschen, die geholfen haben. Es war eine hervorragende Veranstaltung die ohne Euch alle nicht so ein toller Erfolg geworden wäre“, sagte Ralf-Peter Fritz.

Ortswechsel: Der Weihnachtsmarkt in Altenkessel begann am Samstag in den Abendstunden und startete also mit der vollen Dosis an Weihnachtsstimmung. Schon von Weitem war die Weihnachtsmusik von Hans Person zu hören. Seit 50 Jahren macht der Altenkesseler Musik bei vielen Veranstaltungen in seinem Ort. „Ich liebe die Musik, und die Weihnachtsmärkte haben dazu noch etwas ganz Besonderes. Da freue ich mich immer darauf“, sagte Person. Der Verkehrs- und Verschönerungsverein Altenkessel und sieben Ortsvereine hatten den ersten Altenkesseler Weihnachtsmarkt in dieser Form organisiert. „Früher gab es bei uns immer einen Weihnachtsmarkt an der evangelischen Kirche. Doch den gibt es nicht mehr, und wir haben uns alle kurzgeschlossen und wollten einen Markt organisieren. Das ging alles in nur vier Wochen. Die Kesselflicker haben uns das Gelände und die Zelte zur Verfügung gestellt. Aufgebaut haben alle Vereine zusammen. Das war eine großartige Gemeinschaftsaktion“, erklärt Roland Saar, der Vorsitzende des Verkehrs- und Verschönerungsvereins.

Blick auf den stimmungsvollen Weihnachtsmarkt in Altenkessel. Foto: Heiko Lehmann