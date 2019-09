s : Stehende Ovationen in der alten Fabrik

Stehende Ovationen in der alten Fabrik

Saarbrücken Das Kettenjazz-Team macht ohne das große Jazzfestival weiter. Drei erfolgreiche Konzerte in St. Arnual.

Drei ausverkaufte Konzerte in drei Tagen. Das Kettenjazz-Festival in der Alten Kettenfabrik in St. Arnual fand zum fünften Mal statt und wieder mit Erfolg. Drei Jahre lang waren die Konzerte hier ins Saarbrücker Jazzfestival eingebunden, seit dessen Ende veranstalten Klaus Kühn und sein kleines Team den Kettenjazz allein.