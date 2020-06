Ausstellung : Zwischen Design, Urban Art und Pop-Art: Stefan Golz bei Neuheisel

Saarbrücken Stefan Golz ist nicht nur Künstler, er ist auch Designer. Gemeinsam mit einem Partner betreibt er das Mode-Label „Wemoto“. Golz ist kreativer Kopf des Duos und entwirft die Designs.

Die stärksten Bilder verschränken verschiedene Ebenen. Viele Gemälde auf Leinwand ahmen rohe Wände nach. Die Struktur des Malgrundes bleibt erkennbar, weiße Farbe wurde mit sichtbaren Spuren aufgetragen, ist oft aber so dünn, dass Spuren von Formen und Farben sichtbar werden, die offensichtlich übermalt wurden. Das Darunterliegende ist kaum zu entziffern. Manchmal scheinen Formen des Vordergrundes vorweggenommen zu sein, oft sind sie, anders als der Vordergrund, farbig. Etwa bei dem rauchenden Schimpansen, in dessen kaum verhülltem Hintergrund sich eine Urlaubsszene mit Palme, Sonnenuntergang und Drink finden lässt.

So richtig vom Hocker reißen viele Arbeiten nicht, weil vieles den Betrachter nicht mitnimmt. Der Eindruck entsteht wohl vor allem, weil die Werke nahe an seiner Design-Arbeit bleiben, sich zwischen Urban Art und Pop-Art verlieren und zu plakativ werden. Was als Modedesign toll ist, funktioniert aber nur bedingt als Kunst. Nichtsdestotrotz beweist Galerist Benjamin Knur in der gut gehängten Schau mal wieder ein gutes Gespür, denn die Ausstellung in der Galerie läuft ausgezeichnet.