Behinderungen im Berufsverkehr : Stau auf der A 620 und etliche Unfälle wegen Glätte in Saarbrücken

Stau auf der A 620 und etliche Unfälle wegen Glätte in Saarbrücken

Saarbrücken Glätte hat am Donnerstagmorgen rund um Saarbrücken für mehrere Unfälle auf der Autobahn gesorgt. Nach einem Crash bei Gersweiler staut sich der Verkehr auf der Stadtautobahn über mehrere Kilometer in Richtung Saarbrücken.

Mitten im Berufsverkehr war es am Morgen gegen 7.20 Uhr auf der A 620 an der Anschlusstelle Gersweiler zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Autos gekommen. Nach Polizeiangaben dauerte die Unfallaufnahme auch gegen 8.30 Uhr noch an.