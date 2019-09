Saarbrücken Wegen zwei Pannen auf der A 620 kommt es zu erheblichen Behinderungen im Berufsverkehr.

Nach Polizeiinformationen sind an zwei Autos Reifen geplatzt. Sie blockieren die Fahrspuren Richtung Saarbrücken in Höhe Abfahrt Messegelände bei Klarenthal sowie an der Gersweiler Brücke. Es kommt zu erheblichen Wartezeiten, weil hier kein Standstreifen vorhanden ist.