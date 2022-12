Dudweiler Statt-Theater lädt zum Weihnachtsstück : Schöne Bescherung beim Statt-Theater

Dudweiler Lange hat man nichts gehört, jetzt kommt das traditionsreiche Dudweiler Statt-Theater wieder in Fahrt. Als Startschuss nach langer Corona-Auszeit laden die Schauspielerinnen und Schauspieler zur „Schönen Bescherung“.

„Schöne Bescherung“ – eine Weihnachtslesung mit Live-Musik – veranstaltet das Dudweiler Statt-Theater am kommenden Advents-Wochenende in der Kreuzkirche in Herrensohr (Johannesstraße 33). Am 10. und 11. Dezember, jeweils um 18 Uhr, wird unter der Regie von Karin Schmidt ein buntes Programm an Weihnachtsgeschichten zusammengetragen mit Texten und Liedern aus eigener Feder sowie bekannter und weniger bekannter Autoren.