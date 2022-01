Sportliche Betriebsversammlung : Saarbrücker Firmenlauf findet am 24. Juni statt

Saarbrücker Firmenlauf findet am 24. Juni statt

Foto: n plus sport GmbH/Markus Lutz / fotolutz.com/Markus Lutz / fotolutz.com

Im Juni wird wieder der Saarbrücker Firmenlauf stattfinden. Die Anmeldung ist ab sofort online möglich.

Der Termin für den 4. dm Firmenlauf Saarbrücken 2022 steht offiziell fest: Am Freitag, 24. Juni, wird in Saarbrücken wieder gelaufen. Der Startschuss zur sportlichsten Betriebsversammlung in der Innenstadt fällt um 18 Uhr nach Feierabend. Dann geht es zusammen mit dem Kollegium auf die 5 km-Strecke.