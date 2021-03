Nach Schließungsplänen für Klinik in Dudweiler : Viel Kritik an geplanter Schließung der Dudweiler Klinik

Viel Kritik an geplanter Schließung der Dudweiler Klinik

Nach Schließungsplänen für Klinik in Dudweiler

Saarbrücken Die Entscheidung der katholischen Caritas-Trägergesellschaft Saarbrücken (cts), das Dudweiler Krankenhaus St. Josef bis 2025 zu schließen, hat am Freitag teilweise starke Kritik aus Politik und Gesellschaft geerntet.

Entscheidungen, ob etwas geschlossen werde oder nicht, obliege dem Gesetzgeber „und nicht der Willkür eines katholischen Trägers“, teilte der Verdi-Pflegebeauftragte Michael Quetting mit. „Eine Maßnahme auf dem Rastpfuhl bedarf auch einer Abstimmung mit dem Winterberg. Eine bedarfsorientierte Versorgungssteuerung verlangt nach demokratischer Mitwirkung. Die Krankenhäuser gehören der Bevölkerung und nicht den neoliberalen Marktstrategen,“ so Quetting. Nach den Schließungen in Wadern, Dillingen, Losheim und Ottweiler gehe das Kliniksterben laut des Verdi-Pflegebeauftragten nun weiter.

Krankenhaus in Dudweiler schließt 2025 – Neubau auf dem Rastpfuhl geplant

Auch Tobias Raab, zuständiger Beigeordneter für Gesundheit und Soziales der Landeshauptstadt, hat die cts für ihr Vorpreschen mit den Schließungsplänen in Dudweiler kritisiert. „Für das Vorpreschen der Caritas bei diesem sensiblen Thema habe ich kein Verständnis. Auf die Verlässlichkeit der Caritas wirft dieses Vorgehen kein gutes Bild“, teilte Raab mit. Zudem seien viele Fragen noch offen: „Wir wissen nicht, wie die Erweiterungspläne am Rastpfuhl konkret aussehen sollen. Daher können wir derzeit auch nicht beurteilen, ob diese baurechtlich überhaupt umsetzbar sind.“ Man sei am Donnerstag „sehr kurzfristig“ informiert worden.