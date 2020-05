Saarbrücken Musiker der Deutschen Radiophilharmonie haben vor dem Saarbrücker Winterberg ein Konzert gegeben – eine schöne Abwechslung für die Kranken.

Wenn das Publikum nicht in die Konzertsäle darf, dann kommt die Musik eben zu den Leuten. Das ist der Grundgedanke bei der Aktion „Ständchen-Konzerte der Deutschen Radiophilharmonie (DRP)“. Jeweils vier Musiker dieses Orchesters aus Saarbrücken und Kaiserslautern spielen dann an Seniorenheimen und Krankenhäusern der Region. So auch letzten Freitag, als ein Streichquartett vor dem Eingang der Winterberg-Kliniken aufspielte.

Georg Emme, Leiter des Betriebsbüros der DRP erklärte, sein Team habe sich diese Reihe ausgedacht. „Wir dachten, wir müssen etwas tun in dieser schwierigen Corona-Zeit.“ Die Ständchen finden wöchentlich an denselben Orten statt, die Musiker wechseln. Was das Publikum betrifft, steckt die Aktion in einer Zwickmühle: Allzu viele Leute sollten sich nicht zum Zuhören versammeln. Diese Gefahr bestand am Freitag nicht, als in genügend Entfernung zwischen zehn und 15 Leute den Klängen lauschten. Dabei handelte es sich teilweise um zufällig vorbeigekommene Besucher, die nicht wussten, dass nicht mehr als eine Person ins Krankenhaus hineinkommt für einen Besuch.