558-Millionen-Haushalt des Regionalverbandes : Kommunen zahlen viel weniger an den Regionalverband

Regionalverband Mit den Stimmen von SPD, CDU, AfD und FDP hat die breite Mehrheit der Regionalversammlung am Donnerstag den Haushalt 2021 des Regionalverbandes verabschiedet (die SZ berichtete), das Gesamtvolumen beträgt rund 558 Millionen Euro.

Die größeren Baumaßnahmen sind nicht Teil des Haushalts, sondern werden über Kredite finanziert, teilt der Regionalverband mit. So stehen für die Schulen weitere 30 Millionen Euro zur Verfügung, etwa für den Umbau des Übergangsstandortes der Europäischen Schule Saarland, für die Sanierung des Berufsbildungszentrums in Völklingen, für die Fertigstellung der neuen Förderschule in Großrosseln-Emmersweiler und für den Bau des Oberstufenzentrums in Völklingen. Weitere drei Millionen Euro stehen für Kitas zur Verfügung.