So sah das betroffene Waldgebiet zwischen der Straße „Ring am Gottwill“ und der Junkersstraße in Alt-Saarbrücken am Freitag, 17. Januar, aus. . Foto: Niklas Folz

Saarbrücken 90 Bäume will die Saarbrücker Stadtverwaltung in Alt-Saarbrücken aus „Verkehrssicherheitsgründen“ fällen. Anwohner haben nun dafür gesorgt, dass die Arbeiten verschoben werden.

Zwei Tage vor Beginn, am 14. Januar, kündigte die Stadtverwaltung Baumfällarbeiten in Alt-Saarbrücken an. Das betroffene Waldgebiet reicht bis in den Deutsch-Französischen Garten und liegt genau zwischen den beiden Wohngebieten in der Junkersstraße und der Straße „Ring am Gottwill“. Die Arbeiten seien notwendig, um Gefahren für Anlieger vorzubeugen, hieß es in der Mitteilung der Stadt (wir berichteten).