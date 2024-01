Comic-Marathon in der Stadtgalerie Comic-Kunst auf der Suche nach Anerkennung

Den Auftakt macht Eva Gräbeldinger. „Ich bin heute für die Lesung meiner eigenen Sache hier, also meines eigenen Business’, aber auch für das Leipziger Kollektiv Squash, in dem ich seit 2018 mitmache“, sagt die Leipziger Künstlerin. Sie liest zunächst aus ihrem „ganz frisch erschienen“ Werk. In „Botanik + Psychologie“ begibt sich Gräbeldinger auf die Suche nach Blumen in Deutschland – und findet Bärlauch und Klee. Sie liest insgesamt zwölf, in einer unperfekten Filzstift-Optik dargebrachte Szenen mit kindlicher Verve – „Sukulente“ reimt sich auf „Ente“. „Es ist auch okay, wenn ihr es nicht kauft“, sagt Gräbeldinger zum Abschluss.