Was gibt es Neues in der Stadtbibliothek Saarbrücken? : Stadtbibliothek will mit vielen Live-Angeboten punkten

Stadtbibliothek will mit vielen Live-Angeboten punkten

Was gibt es Neues in der Stadtbibliothek Saarbrücken?

Während Corona war in der Stadtbibliothek zwar viel abgesperrt, aber geöffnet war immer. Foto: Buss/Silvia Buss

Saarbrücken Kein einziges Mal war die Stadtbibliothek wegen Corona geschlossen. Trotzdem kamen natürlich viel weniger Leute. Die will das engagierte Bibliotheks-Team um den neuen Leiter Philipp Braun mit etlichen Aktionen zurückholen.

Nimmt man nur die Besucherzahlen als Maßstab, so hat sich die Saarbrücker Stadtbibliothek von den Corona-Einschränkungen noch immer nicht ganz erholt. Gegenüber der vor-pandemischen Zeit hat sich, wie der neue Bibliotheksleiter Philipp Braun in seinem Vortrag des Jahresberichts 2021 vor den Mitgliedern des städtischen Kulturausschusses bekannt gab, die Anzahl Besucher von täglich über 1000 um zwei Drittel reduziert.

Veranstaltungen besuchen, sich in der Bibliothek aufhalten und gemeinsam lernen und arbeiten – all das war nämlich im ersten Halbjahr 21 nicht mehr möglich. Die über 200 Arbeits- und Leseplätze in der Bibliothek waren pandemiebedingt gesperrt. Erst ab August, erinnert Braun, kamen Lockerungen, damit konnten Präsenzveranstaltungen mit bis zu 15 Personen wieder stattfinden und 20 Arbeitsplätze freigegeben werden.