Nach dem Hangrutsch in Güdingen Stadt gibt zwei Spuren der Großblittersdorfer Straße frei

Anders ist die Siuation in Fechingen. Berberich sagt, er sei zuversichtlich, dass die Hangsanierung in der Straße An der Heringsmühle noch im August starten könne. Die Umweltauflagen seien dort geringer, die technische Methode einfacher. Die Vollsperrung in Fechingen bleibe aber bestehen, eine andere Lösung sei nicht machbar.